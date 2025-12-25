Поиск

Глава Минсельхоза допустила, что сбор зерна в России превысит 137 млн т в чистом весе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России в чистом весе в 2025 году может превысить прежний прогноз в 137 млн тонн, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы уже собрали около 148 млн тонн, вернее 147,8 млн тонн было вчера в бункере (в бункерном весе - ИФ). Ну и, соответственно, 137 млн тонн, может быть чуть больше - в зависимости от того, какой будет рефакция - мы подтверждаем прогноз по чистому урожаю", - сказала она журналистам.

По ее словам, в нынешней ситуации вопрос рефакции (очистка и сушка зерна - ИФ) - ключевой, потому что условия уборки были сложными. "Влаги было много", - пояснила она.

"Но в целом, 137 млн тонн (в чистом весе - ИФ) точно - а дальше будем смотреть", - сказала она.

Ранее глава Минсельхоза поясняла, что речь идет о сборе урожая с учетом новых регионов.

Министр также сообщила, что Сибирь в этом году получила очередной рекорд по сбору зерна. Причем, подчеркнула она, сделано это за счет использования передовых технологий, который позволяют получать более высокую урожайность.

"Площади под классической зерновой культурой - под пшеницей - сокращаются. Но при этом за счет урожайности и за счет технологий, которые сейчас используются в Сибири, у нас очередной рекорд зерновых в этом регионе. Это очень круто - именно за счет технологий, за счет работы сельхозпроизводителей", - сказала Лут.

Прогноз сбора пшеницы в стране в 2025 году составляет 90 млн тонн.

В 2024 году Россия собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз Оксана Лут Сибирь
