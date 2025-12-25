"Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения юго-запада России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" ввел новые транспортные мощности для снабжения газом юго-запада России, сообщил на совещании о предварительных итогах года председатель правления компании Алексей Миллер.

"Мы продолжаем повышать надежность газоснабжения потребителей. И в этом году на юге страны завершаем важный этап проекта по расширению мощностей Единой системы газоснабжения России. Мы ввели в эксплуатацию новые участки газопровода "Починки - Анапа". Их суммарная протяженность составляет 616 км. Они участвуют в газоснабжении потребителей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - заявил он.

Проект "Южный коридор" предназначен для поставки газа на экспорт через Черное море (в конечном итоге проект реализован под названием "Турецкий поток" на 31,5 млрд куб. м газа в год), а также для увеличения поставок газа потребителям юга России. Он состоит из двух очередей: Западного маршрута (состоит из двух очередей: "Писаревка - Анапа" - 880,6 км) и Восточного - "Починки - Анапа" (1625,6 км). После пересмотра мощности черноморского газопровода "Газпром" в 2015 году остановил работы на Восточном маршруте, а спустя пять лет вернулся к достройке газопроводной системы - для нужд растущего спроса внутреннего рынка.

В документах правительства назначение проекта определяется как "обеспечение надежного газоснабжения Юго-Западного региона России и оптимального использования Северо-Ставропольского ПХГ".