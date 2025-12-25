Космонавт Федяев признан годным к полету на космическом корабле Crew Dragon

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Космонавт Андрей Федяев, который в феврале следующего года отправится к Международной космической станции (МКС) на корабле компании SpaceX Crew Dragon, признан годным к полету, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в четверг.

"По заключению ГМК (главной медицинской комиссии - ИФ) российский член экипажа USCV SpaceX Crew-12, космонавт Роскосмоса А.В. Федяев годен к выполнению космического полёта, в рамках соглашения о перекрестных полётах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии вошли представители Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА, Минобороны и Минздрава России.

"Также ГМК приняла решение о годности космонавта "Роскосмоса" Сергея Тетерятникова к подготовке в составе экипажа", - сообщили в ЦПК.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-12 к МКС запланирован не ранее середины февраля 2026 года. Космонавт Федяев отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".