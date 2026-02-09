Поиск

Запуск на МКС Crew Dragon с Андреем Федяевым перенесли на 12 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым к МКС с мыса Канаверал перенесен на 12 февраля и состоится не ранее 13:38 по московскому времени, сообщил "Роскосмос" со ссылкой на NASA

Ранее пуск планировался на 11 февраля в 14:01 по Москве.

В состав экипажа помимо Федяева входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Федяев отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Сейчас на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

