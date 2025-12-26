Поиск

ГТЛК за год сократила поставки дронов по гражданскому госзаказу почти в 6 раз

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2025 году поставило 465 дронов в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Дроны переданы 79 заказчикам - 14 федеральным органам исполнительной власти и 65 региональным, сообщила ГТЛК. Общая стоимость техники превысила 1 млрд рублей. Клиентам поставлялись БАС от восьми отечественных производителей.

В сообщении отмечается, что план по поставкам беспилотников по ГГЗ на этот год выполнен в полном объеме. В рамках плана ГГЗ-2024 компания законтрактовала и поставила 2717 БАС общей стоимостью 6,48 млрд рублей - то есть почти в 6 раз больше.

ГТЛК при содействии Минпромторга продолжает реализацию программы льготного лизинга беспилотников в рамках профильного нацпроекта. В 2024 году по этой программе было законтрактовано 140 дронов, в том числе средних и тяжелых, на общую сумму 3,1 млрд руб. По состоянию на конец декабря 2025 года 60% беспилотников передано лизингополучателям.

