Поиск

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил о начатой работе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по вопросам граждан в связи с повышением тарифов ЖКХ.

"Мы моментально, учитывая, что у нас с коллегами Федеральной антимонопольной службы в этой части прямая связь, направили соответствующее обращение, и ФАС уже начала работу. Я знаю, что определенные результаты уже есть", - сказал Пахомов журналистам во вторник.

В РоссииФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ более 5 млрд рублей с начала годаЧитать подробнее

Он сообщил, что "с 11 февраля в комитет начали поступать из разных регионов от жителей сигналы вместе с копиями платежек, где итоговая цифра где-то в полтора, а где-то и в два раза выше".

Пахомов также отметил, что повышение тарифов на 1,7% - "это то повышение, которое сегодня обосновано решением правительства, подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям".

По словам Пахомова, у комитета есть опыт подобного взаимодействия с ФАС. "Когда было предыдущее повышение, летнее, и некоторые регионы тоже позволили себе такое существенное завышение, мы также вместе с ФАС поработали, и итогом стало минус 110 миллиардов рублей, снятых с завышенных тарифов и возвращенных".

"Работа такая сейчас начата, я уверен, что результат там точно будет такой же, существенный", - сказал глава комитета.

Госдума ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков предложил не ждать новостей с переговоров в Женеве уже во вторник

Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

 Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

 ЦБ ждет, что разовые проинфляционные факторы будут исчерпаны в начале года

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8434 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });