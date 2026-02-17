Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил о начатой работе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по вопросам граждан в связи с повышением тарифов ЖКХ.

"Мы моментально, учитывая, что у нас с коллегами Федеральной антимонопольной службы в этой части прямая связь, направили соответствующее обращение, и ФАС уже начала работу. Я знаю, что определенные результаты уже есть", - сказал Пахомов журналистам во вторник.

Он сообщил, что "с 11 февраля в комитет начали поступать из разных регионов от жителей сигналы вместе с копиями платежек, где итоговая цифра где-то в полтора, а где-то и в два раза выше".

Пахомов также отметил, что повышение тарифов на 1,7% - "это то повышение, которое сегодня обосновано решением правительства, подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям".

По словам Пахомова, у комитета есть опыт подобного взаимодействия с ФАС. "Когда было предыдущее повышение, летнее, и некоторые регионы тоже позволили себе такое существенное завышение, мы также вместе с ФАС поработали, и итогом стало минус 110 миллиардов рублей, снятых с завышенных тарифов и возвращенных".

"Работа такая сейчас начата, я уверен, что результат там точно будет такой же, существенный", - сказал глава комитета.