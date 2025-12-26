Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов, первые три самолета поставят в 2026 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ил-114-300 выполнил более 99% сертификационных полетов и в обозримом будущем завершит программу, первые три самолета будут готовы для заказчика в 2026 году, сообщил гендиректор ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") Вадим Бадеха в интервью "России 24".

"Осталось буквально несколько полетов, связанных с климатическими особенностями эксплуатации. Мы будем ожидать наступления соответствующих климатических условий. Там есть вопросы, связанные с обледенением, с низкими температурами и с молнией. Это должно произойти в обозримом будущем, мы надеемся", - сказал Бадеха.

Он отметил, что параллельно на заводе в Луховицах уже развернуто серийное производство Ил-114-300.

"И первые три самолета будут готовы к передаче заказчику в следующем году", - сказал он.

Сертификация регионального Ил-114-300 должна завершиться в начале 2026 года, после этого начнутся серийные поставки этих самолетов, заявлял ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов. К 2030 году планируется нарастить их производство до 20 единиц в год.