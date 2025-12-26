Поиск

Страны СНГ почти полностью перешли в расчетах на нацвалюты

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Страны Содружества Независимых Государств для взаимных расчетов почти на 100% использовали национальные валюты, заявил через пресс-службу исполкома СНГ генеральный секретарь содружества Сергей Лебедев.

"По последним данным, доля национальных валют во взаимных расчетах СНГ уверенно растет. В 2024-25 годах она достигла 96% для СНГ и достигает 93% в ЕАЭС, - сказал он. - Это говорит об устойчивом тренде к дедолларизации и использованию национальных валют в торговле".

Генсек СНГ добавил, что "сегодня использование мировых валют в международных расчетах сопровождается повышенным риском, блокировкой активов и трансакций".

Лебедев также обратил внимание на активную экономическую интеграцию в рамках СНГ, что положительно влияет на взаимную торговлю. "За 4 года взаимная торговля выросла на 18%, а совокупный ВВП стран Содружества в 2024 году повысился на 4,5%", - сообщил он.

Важную роль в развитии торгово-экономических связей стран СНГ является создание зоны свободной торговли, договор о которой был подписан почти 15 лет назад, отметил генсек Содружества. Создание зоны свободной торговли, по словам Лебедева, позволило обнулить таможенные пошлины по подавляющему большинству категорий товаров, а также устранить иные барьеры и препятствия во взаимной торговле в рамках СНГ.

