Мужчина ранил двух женщин в одном из храмов Челябинска

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина с ножом напал на прихожан церкви иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в Челябинске во время литургии в воскресенье, два человека пострадали, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Пострадали две женщины, одна получила незначительное ранение, вторую госпитализировали, провели операцию. По предварительной информации, нападавший состоит на психиатрическом учете. Информация уточняется", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что нападавшего на службу привела его мать, которая работает в этом храме.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что челябинские полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

"Сегодня в утреннее время в помещении храма, расположенного на улице Воровского в Челябинске, между посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам", - отмечает Волк.

По ее информации, подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции "Центральный" УМВД по Челябинску. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

"Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", - добавила Волк.

В воскресенье Русская православная церковь отмечает один из двунадесятых праздников - Сретение Господне.