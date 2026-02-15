Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Брянской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке украинских ВСУ на регион.

"Наши защитники ведут работу по отражению массированной атаки по территории нашей области. С 7:00 уничтожено более 40 БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Богомаз уточнил, что продолжается обнаружение и уничтожение воздушных целей.

Власти призвали жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщали, что российские военные в период с 07:00 до 09:00 перехватили и уничтожили 88 украинских дронов над регионами РФ, включая Брянскую область.