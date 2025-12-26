Путин намерен в пятницу завершить согласование госпрограммы вооружений 2027-2036 гг. и программы развития ОПК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Согласование основных параметров госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы и госпрограммы развития ОПК должно быть завершено по итогам совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования", - заявил президент в начале совещания.

"На декабрь 2025 года рассчитаны и готовы к утверждению параметры ГПВ на 2027-2036 годы", - говорится в материалах к совещанию, которое провел Путин в пятницу

"Государственная программа вооружения - это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом России каждые пять лет", - отмечается там.

Как говорится в материалах, срок действия программы - 10 лет, она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности России, как существующие, так и будущие.