В госпрограмме вооружений один из акцентов касается наращивания возможностей сухопутных войск

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В новой государственной программе вооружений (ГПВ) уделяется отдельное внимание наращиванию возможностей сухопутных войск, модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы ПВО, говорится в материалах к совещанию по ГПВ у президента Владимира Путина.

"Среди целей ГПВ системное переоснащение армии с учетом актуальных вызовов. Программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий. Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники", - сказано в документе.

