Минфин 14 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26225

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 14 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26225 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 апреля 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года имеют 32 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 17-го купонного дохода - 20 мая 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,25% годовых (1-й купон - 19,47 рубля на облигацию и 2-33-й купоны - 36,15 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин
