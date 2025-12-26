Унесенных течением иностранных туристов спасли в Кольском заливе в Мурманске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Очевидцы спасли группу иностранных туристов, которых во время айс-флоатинга (купание в гидрокостюмах на поверхности воды) течением унесло от берега в Кольский залив. Сейчас министерство туризма и предпринимательства Мурманской области устанавливает оператора услуги.

По сообщению очевидцев, которые находились в Кольском заливе на лодке и оказали помощь, унесенные течением оказались иностранцами - трое туристов из КНР и двое из Индии. По предварительной информации, иностранцы были в составе большой группы на айс-флоатинге, но течением их отнесло от берега.

"Первое и самое важное: все туристы спасены! По нашей информации, после благополучной доставки на берег туристы продолжили маршрут вместе со своей группой. Медицинская помощь никому не понадобилась", - прокомментировала в телеграм-канале Минтуризма Мурманской области глава ведомства Марта Говор, поблагодарив всех, кто принял участие в спасении.

По ее словам, "налицо грубейшее нарушение оператором техники безопасности". Сейчас специалисты министерства устанавливают, какой предприниматель оказал услугу.

В настоящее время в Мурманской области высокий туристический сезон. Среди популярных услуг в Мурманске и Териберке - айс-флоатинг, который позволяет в спасательных гидрокостюмах плавать на открытой воде, в том числе, среди льдин.