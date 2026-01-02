Женщина пропала во время айс-флоатинга под Мурманском

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасатели ищут женщину, которую унесло течением на реке Тулома во время айс-флоатинга (купание в гидрокостюмах на поверхности воды) в Кольском районе Мурманской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Женщина пропала вечером 1 января. В поисках участвуют спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, пропавшая женщина 1968 года рождения.

Согласно данным Мурманского гидрометцентра, в отдельных локациях Кольского района установились морозы до минус 33 градусов.

Ранее, 26 декабря, была спасена группа иностранных туристов, которых также во время айс-флоатинга течением унесло в Кольском заливе.

По сообщению очевидцев, которые находились в Кольском заливе на лодке и оказали помощь, унесенные течением оказались иностранцами - трое туристов из КНР и двое из Индии.

В Минтуризма Мурманской области отмечали, что установят оператора, который предоставлял услугу, и подчеркивали, что туристы в результате инцидента не пострадали. "Эта ситуация, которая, к счастью, благополучно разрешилась, - сигнал для нас обратить дополнительное внимание на всех, кто оказывает услуги айс-флоатинга в регионе. Проверка будет проводиться с компетентными органами", - сообщала министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор.

В настоящее время в Мурманской области высокий туристический сезон. Среди популярных услуг в Мурманске и Териберке - айс-флоатинг, который позволяет в спасательных гидрокостюмах плавать на открытой воде, в том числе среди льдин.