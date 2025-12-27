В Иркутской области в результате аварии погибли три женщины и ребенок

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе пятилетняя девочка, погибли в результате ДТП в субботу на трассе в Иркутской области, сообщает областная прокуратура.

По предварительным данным, днем в субботу на 1834-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе в результате столкновения фуры и легковой автомашины Toyota от полученных травм скончались четверо пассажиров второго автомобиля - три женщины в возрасте от 33 до 88 лет и пятилетняя девочка. Водитель автомобиля доставлен в больницу в Ангарске.

На место происшествия выезжал прокурор города Усолье-Сибирское. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура города Усолье-Сибирское поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами полиции по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).