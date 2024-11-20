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Опытный Ту-214 с новыми российскими комплектующими впервые поднялся в воздух

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Началась программа летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Об этом сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) со ссылкой на первого замгендиректора компании, управляющего директора АО "Туполев" Константина Тимофеева.

"Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения. Полет состоялся на аэродроме "Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова" - филиала АО "Туполев" (КАЗ - ИФ) и продлился 1 час 10 минут", - сказано в сообщении.

В воздухе были выполнены проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, испытания прошли в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

"На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины", - отметил Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным ОАК, Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией "Трансаэро". В 2015 году он прекратил полеты и находился на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации №407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на КАЗ с 1996 года ограниченной серией.

После введения западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, власти решили наладить серийное производство Ту-214. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, на 2025 год запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026 - семи, а всего до 2030 года - 115.

До сих пор российская промышленность производила Ту-214, которыми может управлять экипаж только из трех человек - двух пилотов и бортинженера. В "Аэрофлоте" заявляли, что компании нужны Ту-214 только с двумя членами экипажа – командиром и вторым пилотом.

Ту-214 ОАК Объединенная авиастроительная корпорация Казанский авиационный завод
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