Путин заявил, что все задачи выполняются в соответствии с замыслом СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Все стоящие задачи выполняются в соответствии с замыслом СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утверждённым и разработанным Генеральным штабом. Хорошими темпами, действительно осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах: Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

По его словам, "на Донбассе и в Запорожской области наступление идёт по всей линии боевого соприкосновения, российские войска наращивают давление на формирования ВСУ".