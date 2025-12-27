Поиск

В Минобороны РФ заявили, что взятие Гуляйполя создало условия для дальнейшего продвижения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Взятие под контроль города Гуляйполе в Запорожской области создало условия для наступательных действий и продвижения российских войск на запорожском направлении, заявили в Минобороны РФ в субботу.

Командующий группировки "Восток" сообщил, что Гуляйполе был взят за 20 дней

"Освобождение населенного пункта Гуляйполе стало важным этапом в развитии наступательных действий и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток" на запорожском направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров. В различных частях населенного пункта штурмовыми подразделениями установлены российские флаги. В ходе операции зачищено свыше 7 тыс. зданий и строений", - уточнили в ведомстве.

Там уточнили, что украинские военные заранее подготовили оборону, "оборудовав позиции разветвленной системой фортификационных сооружений, используя особенности местности, водные преграды и плотную городскую застройку". Город перешел под российский контроль после ожесточенных боев, отметили в российском Минобороны.

"Противник понес большие потери живой силы подразделений 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ. Уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта", - проинформировало министерство.

По его данным, в операции по установлению контроля над городом участвовали 57-я и 60-я отдельные мотострелковые бригады 5-й армии, а также 114-й мотострелковый полк 127-й дивизии 5-й армии и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й армии группировки войск "Восток".

