Ограничения введены в самарском аэропорту, отменены в волгоградском
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Самары приостановил обслуживание рейсов, аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе, сообщили в Росавиации
"Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель агентства Артем Кореняко.
В предыдущем сообщении говорилось о возобновлении работы волгоградского аэропорта.
Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов Пензы и Саратова.