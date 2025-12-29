Все задержанные поезда в Крым и обратно вошли в график или прибыли в пункты назначения

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Все поезда, следовавшие с задержкой в Крым и из Крыма, прибыли на станции назначения или вошли в график, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в понедельник.

"Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - сказано в телеграм-канале компании.

Днем 28 декабря оператор сообщил о задержке шести составов по сообщению с Крымом. Причиной ГСЭ назвал "инцидент на Северо-Кавказской железной дороге" (СКЖД). В тот же день пресс-служба СКЖД сообщила, что в ночь на субботу произошел сход локомотива грузового поезда, пострадавших нет.

На пике - вечером 28 декабря - в Крым и обратно задерживались девять составов, после чего их количество снизилось.