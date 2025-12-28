Поиск

Ракета "Союз" с российскими и зарубежными спутниками допущена к старту с Восточного

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками допущена к старту с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" и иными космическими аппаратами. Её пуск с Восточного в 16:18 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", пуск будет осуществлен с площадки 1С космодрома.

Планируется, что спутники "Аист-2Т" отделятся от разгонного блока "Фрегат" спустя час после старта.

23 декабря в компании "Главкосмос" сообщили, что помимо двух спутников "Аист-2Т" на орбиту отправятся 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

25 декабря агентство ISNA со ссылкой на главу Иранского космического агентства Хасана Саларие сообщило, что Иран 28 декабря планирует вывести на орбиту три спутника с космодрома Восточный. "Глава агентства объявил, что три разработанных Ираном спутника - "Зафар-2", "Пая" и модернизированная версия "Каусар" - планируется запустить 28 декабря", - говорилось в сообщении.

По словам Саларие, спутники должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 500 км.

В "Роскосмосе" сообщали, что "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Восточный Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году

 Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году

Шесть поездов по сообщению с Крымом задерживаются

Двадцать пять поездов задерживаются в Ростовской области из-за схода локомотива

Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

 Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

Аэропорты Самары, Ульяновска, Калуги, Пензы и Саратова возобновили работу

Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют Степногорск в Запорожской области

Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

 Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });