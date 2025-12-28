Российские военные отразили две атака ВСУ с целью прорыва в Купянск

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили две атаки вооруженных сил Украины с целью прорыва в город Купянск в Харьковской области, сообщило Минобороны России в воскресенье.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, уничтожены до 15 украинских военнослужащих и танк Т-64.