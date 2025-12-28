Поиск

Военные РФ установили контроль над шестью населенными пунктами в зоне СВО

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину украинской обороны и установили контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области.

"Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области", - сообщило Минобороны.

Согласно его сообщению, группировкой "Центр" нанесено поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и трех штурмовых полков в районах Ленино, Ивановки, Торецкого, Кутузовки, Гришино, Шевченко, Белицкого, Доброполья, Василевки, Нового Донбасса в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. "Потери противника составили более 500 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

По информации министерства, группировка "Восток" нанесла удары по формированиям шести бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Добропасово, Гайя, Гавриловки, Покровского в Днепропетровской области, Прилуков, Воздвижевки, Терноватого, Чаривного, Зализничного и Барвиновки в Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли здесь до 185 военных.

Как сообщили в Минобороны, группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Орехова, Преображенки, Червоной Криницы в Запорожской области и Садового в Херсонской области. В зоне действий группировки уничтожены более 60 украинских военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Болдыревка, Благодатовка, Пристен и Коровий Яр Харьковской области", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, в зоне ответственности группировки потери украинских сил за сутки составили более 200 военных.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии", - сообщили в Минобороны.

По данным военных, всего за сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году

 Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году

Шесть поездов по сообщению с Крымом задерживаются

Двадцать пять поездов задерживаются в Ростовской области из-за схода локомотива

Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

 Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

Аэропорты Самары, Ульяновска, Калуги, Пензы и Саратова возобновили работу

Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют Степногорск в Запорожской области

Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

 Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });