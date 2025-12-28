Поиск

Принятые в Нижнем Новгороде московские рейсы вылетели в пункты назначения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Более двух десятков летевших в Москву рейсов принял аэропорт Нижнего Новгорода в качестве запасного, в настоящее время все они вылетели в аэропорты назначения, сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.

"В связи со снятием ограничений все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде за минувшие сутки, отправились в московские аэропорты. Всего было принято 26 рейсов", - говорится в сообщении.

По решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправлены в Москву наземным транспортом, добавили в нижегородском аэропорту.

Ранее сообщалось о вводившихся в субботу в московских авиаузлах временных ограничениях.

