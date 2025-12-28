Поиск

Транскам временно закрыли в Северной Осетии для грузовиков из-за непогоды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта приостановили на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 мск 28 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Южная Осетия МЧС Транскам
