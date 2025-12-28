Поиск

Ушаков заявил, что Киев должен принять решение по Донбассу для прекращения боевых действий

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется принять решение по Донбассу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Для их (боевых действий) окончательного прекращения требуется, прежде всего, конечно, от Киева, смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - заявил Ушаков журналистам по итогам переговоров президентов РФ и США по телефону.

По его словам, "президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий".

