Четыре человека, в том числе два ребенка погибли в результате пожара в столице Камчатки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты выясняют причину пожара в многоквартирном доме в Петропавловске-Камчатском, который унес жизни четырех человек, в том числе двух детей, сообщает в понедельник региональный главк МЧС.

Огонь в квартире первого этажа пятиэтажки на улице Горького вспыхнул в понедельник утром. На вызов приехали 12 пожарных на трех единицах техники.

"Во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания - двое детей и двое взрослых мужчин. До приезда бригады скорой медицинской помощи пожарные проводили реанимационные мероприятия, затем людей передали подоспевшим медикам. К сожалению, спасти их не удалось", - говорится в сообщении.

С огнем пожарные справились за полчаса. Выгорело 10 квадратных метров.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
