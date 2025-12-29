Законы о поддержке семей с детьми в РФ вступают в силу с 1 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - С первого января вступят в силу ряд законов, расширяющих меры поддержки семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, одним из законов снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет. Кроме того, вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей.

Также с первого января вступит закон, по которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда.

"От решения вопросов демографии зависит будущее нашей страны", - отметил Володин.