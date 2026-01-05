Поиск

Путин дал поручения по улучшению демографической ситуации и росту экономики

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в том числе в сфере демографии и экономики, сообщается на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ поручено обеспечить в 2026 году преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации.

В частности, поручено обеспечить восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4-5%).

Владимир Путин
