Путин подписал закон о праве самозанятых выдвигаться кандидатами на выборах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве кандидата на выборах указать в качестве рода занятий статус самозанятого.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 30 мая 2024 г. № 27-П.

Предусматривается, что лицо, поставленное на учет как плательщик налога на профессиональный доход, при подаче документов для уведомления о выдвижении и регистрации в качестве кандидата вправе указать в качестве своего рода занятий, что оно является самозанятым, за исключением случая, если указанное лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

В системе действующего правового регулирования предусмотрен отказ в регистрации такого кандидата.