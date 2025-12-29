Дело о халатности возбуждено в связи с убийством подростка в Туве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с убийством 17-летнего школьника в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района Тувы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами школы №1 в селе Кызыл-Мажалык и отдела МВД "Барун-Хемчикский" 27 декабря во время школьного мероприятия бывший ученик школы убил сверстника.

Отмечается, что между бывшими одноклассниками на почве ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры возникла ссора, переросшая в драку. После этого молодой человек ударил ножом в грудь школьника, который скончался на месте.

По факту гибели юноши было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).