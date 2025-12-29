Поиск

"Роснефть" вошла в состав учредителей ИНТИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" вошла в состав учредителей "Института нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ), сообщил телеграм-канал института.

"Вхождение крупнейшей компании нефтегазового комплекса страны в состав учредителей усилит роль института как площадки для научно-технологического развития отрасли", - говорится в сообщении.

ИНТИ был учрежден в 2020 году по инициативе ведущих компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Создание в российской нефтегазовой отрасли собственного отраслевого института стандартизации и оценки соответствия призвано повысить технологическую независимость от западных операторов, прежде всего Американского института нефти (API).

Сейчас, помимо "Роснефти", в состав учредителей института входят "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР", "Татнефть", "Транснефть", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК), "НОВАТЭК" и другие.

Газпром API Роснефть ИНТИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

 Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });