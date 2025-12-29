"Роснефть" вошла в состав учредителей ИНТИ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" вошла в состав учредителей "Института нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ), сообщил телеграм-канал института.

"Вхождение крупнейшей компании нефтегазового комплекса страны в состав учредителей усилит роль института как площадки для научно-технологического развития отрасли", - говорится в сообщении.

ИНТИ был учрежден в 2020 году по инициативе ведущих компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Создание в российской нефтегазовой отрасли собственного отраслевого института стандартизации и оценки соответствия призвано повысить технологическую независимость от западных операторов, прежде всего Американского института нефти (API).

Сейчас, помимо "Роснефти", в состав учредителей института входят "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР", "Татнефть", "Транснефть", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК), "НОВАТЭК" и другие.