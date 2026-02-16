Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание в поселке Волна Темрюкского района, возникшее в результате атаки БПЛА, ликвидировано, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35; в 06:00 возгорание полностью потушено.

Ранее в оперштабе сообщали о возгорании площадью 2 тыс. кв. метров. К тушению привлекались 74 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что регион в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, два человека пострадали. Повреждения были зафиксированы в Сочи и селе Юровка Анапы. В поселке Волна пострадал резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.