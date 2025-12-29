Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Северной Осетии возобновилось движение грузовых пагин по Военно-Грузинской дороге, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:50 по Москве 29 декабря", - говорится в сообщении.

Движение грузовиков останавливали с 21:30 28 декабря из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.