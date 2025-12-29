Поиск

Представителем РФ при ОБСЕ назначен Дмитрий Полянский

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского новым постпредом России при ОБСЕ. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича Постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика", - говорится в документе.

Другим указом президент РФ освободил от этой должности Александра Лукашевича.

Кроме того, на портале опубликован указ о назначении Лукашевича представителем Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Минске, Республика Белоруссия.

Дмитрий Полянский РФ ОБСЕ Александр Лукашевич
