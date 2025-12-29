Военные заявили, что российская армия находится в 20 км от города Сумы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Командующий группировкой "Север" заявил, что ВС РФ до города Сумы осталось менее 20 км.

"По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 километров в глубину и свыше 130 километров по фронту", - сообщил он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.