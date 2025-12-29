Министр обороны РФ заявил, что в зоне СВО все идет очень динамично

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВС РФ достигли в декабре максимальных за весь год темпов продвижения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Все идет по плану, очень динамично", - отметил он на совещании в понедельник под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год", - сказал Белоусов.

Он сообщил, что боевая работа идет с "опережением темпов, которые планировались еще изначально".