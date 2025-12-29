Группировка "Днепр" за два месяца взяла под контроль пять населенных пунктов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский заявил, что в понедельник Вооруженными силами РФ был взят под контроль населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области.

"Сегодня завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского. Ведутся сейчас боевые действия в городе Орехов, в населенных пунктах Новоандреевка, Новояковлевка, Белогорье, а также Павловка. За прошедшие два месяца освобождено группировкой войск пять населенных пунктов", - сказал он в понедельник на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.