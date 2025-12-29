Поиск

Российские военные заявили о контроле над 40-45% Константиновки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские подразделения ведут бои за металлургический завод в Константиновке, сообщил в докладе президенту Владимиру Путину командующий группировкой "Южная" Сергей Медведев.

"В Константиновке части и соединения третьего армейского корпуса продолжают зачистку северо-восточных окраин населенного пункта, взяли под контроль территорию завода "Стройстекло", - сказал Медведев.

По его словам, в Константиновке идут бои за металлургический завод.

"До 45 процентов, товарищ Верховный главнокомандующий", - сказал Медведев, отвечая на вопрос президента о том, сколько процентов города под российским контролем.

"Если северо-восточную окраину брать, около 40 процентов, 40-45", - сообщил Медведев.

