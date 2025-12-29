В Белгородской области в результате ударов дронов пострадали пять человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников были ранены пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском округе на перекрестке дорог Бессоновка - Орловка от удара беспилотника по легковому автомобилю две женщины получили баротравмы. Также у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча. Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram.

Пострадавших продолжат обследовать в Белгороде в городской больнице №2.

В Грайворонском округе в селе Замостье в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены две женщины. У одной пострадавшей баротравма, у второй - множественные ссадины рук и ног. Бригада скорой оказала им помощь на месте, от госпитализации они отказались.

"Также сегодня в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера поздно вечером при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно", - проинформировал Гладков.