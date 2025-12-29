Международный фестиваль молодежи пройдет в сентябре 2026 года в Екатеринбурге

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в сентябре 2026 года в Екатеринбурге.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству России поручено в трехмесячный разработать и осуществить при участии федеральных органов исполнительной власти меры, направленные на подготовку и проведение Международного фестиваля молодежи; оказать содействие в освещении в государственных СМИ мероприятий по подготовке и проведению фестиваля; определить источники финансового обеспечения подготовки и проведения фестиваля.

Функции оператора по финансовому обеспечению и организации мероприятий по подготовке и проведению фестиваля возложены на автономную некоммерческую организацию "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи".

Оргкомитет фестиваля возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.