Михаил Ковальчук переназначен президентом НИЦ "Курчатовский институт" еще на 5 лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О президенте федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

"Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.

Ковальчук возглавляет "Курчатовский институт" с декабря 2015 года.