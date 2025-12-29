Международный муниципальный форум будет проводиться в России ежегодно

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Президент Владимир Путин постановил ежегодно проводить Международный муниципальный форум, главой оргкомитета форума назначил вице-премьера Алексея Оверчука. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сказано в документе, ежегодное проведение Международного муниципального форума отвечает целям "обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований".

Правительству, федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти регионов, органам местного самоуправления поручено оказывать содействие Фонду "Росконгресс" в подготовке и проведении Международного муниципального форума, гласит указ.