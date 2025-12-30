Легкий вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый полет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1, оснащенный двигателем ВК-650В и бортовыми системами российского производства, совершил первый испытательный полет.

Кадры полета опубликованы в телеграм-канале Минпромторга РФ во вторник.

В ходе испытаний проверены устойчивость и управляемость Ми-34М1, определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов, пояснили в пресс-службе "Ростеха", в периметр которого входит АО "Вертолеты России".

В октябре 2024 года опытный образец Ми-34М1 совершил первый полет в режиме висения.

Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолета семейства Ми-34С. Основное назначение машины - перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов прогнозировал ранее большой спрос на Ми-34М1 в связи с приостановкой официального обслуживания в РФ его иностранных аналогов производства Airbus и Bell.