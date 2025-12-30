Российские военные отразили две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отбили две атаки ВСУ с целью прорыва в город Купянск Харьковской области.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 20-ти боевиков",- сообщили в Минобороны РФ во вторник.