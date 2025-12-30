Поиск

ВС РФ за сутки взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Центр" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, под российский контроль перешли два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бариловка, Грабовское, Искриковщина и Павловка Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, "Центр" - улучшила положение по переднему краю.

Также сообщается, что за сутки под российский контроль перешли населенные пункты Богуславка Харьковской области и Лукьяновское Запорожской области.

Группировка войск "Север" на харьковском направлении нанесла удары по двум украинским бригадам, потери ВСУ за сутки составили: до 200 военнослужащих, две боевые бронемашины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов, заявили в ведомстве.

По информации Минобороны России, группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в Харьковской области и ДНР.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 190 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии и 18 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск в течение суток нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР, потери армии Украины составили: до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113, восемь боевых бронемашин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и материальных средств, сообщили военные.

Группировка "Центр" нанесла удары по семи бригадам и двум украинским полкам в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ за сутки составили: более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. "ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей", - сказали в Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по трем украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях, потери украинской армии за сутки составили: до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

Минобороны
