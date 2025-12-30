Директор СВР предупредил, что наступающий год вряд ли будет спокойным

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Наступающий год вряд ли будет простым из-за желания противника нанести РФ стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Нам приходится противостоять сильному и опасному противнику в лице спецслужб блока недружественных государств и их пособников. (...) Как бы нам того не хотелось, но наступающий 2026 год вряд ли будет спокойным. Противник не желает уступать - он по-прежнему мечтает нанести России стратегическое поражение", - сказал Нарышкин в новогоднем обращении, опубликованном пресс-бюро СВР во вторник.

Как отметил Нарышкин, в течение последних 25 лет российская внешняя разведка "не стоит на месте". "Все эти годы продолжался процесс адаптации разведывательной деятельности к новым цифровым реалиям и быстро меняющейся - к сожалению, не в лучшую сторону - оперативной обстановке за рубежом", - отметил директор СВР.

По словам Нарышкина, "служба поступательно расширяет свое присутствие по всему миру".

"В боевую эксплуатацию вводятся современные специальные технические средства, применяются передовые информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - отметил директор СВР.

Кроме того, указал Нарышкин, "на фоне смены поколений немало сделано для повышения престижа разведки, привлечения талантливых, перспективных молодых людей, их мотивирования на самоотверженный и результативный труд во благо отечества".