Бастрыкин отметил необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет сохраняет контакты с дружественными государствами при реализации мер по борьбе с киберпреступлениями, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В числе вопросов, по которым необходимо принятие конструктивных решений, - развитие дополнительной нормативной правовой базы, касающейся киберинструментальных преступлений, требующих коллективного реагирования со стороны международного сообщества", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин отметил, что к трудностям в расследовании данных преступлений относится трансграничный характер их совершения. "Зачастую те, кто совершает преступления, находится на территории недружественных стран, которые не сотрудничают с Российской Федерацией по вопросам выдачи преступников и исполнения запросов о правовой помощи", - сказал он.

На этом направлении Бастрыкин отметил положительный опыт взаимодействия с белорусскими коллегами, которые достигли существенных успехов в цифровизации следственной работы.

Также в рамках развития контактов с индийскими коллегами, рассмотрены вопросы разработки проекта меморандума о взаимопонимании между Следственным комитетом РФ и директоратом расследований министерства финансов Индии. "Положениями проекта документа предусмотрено проведение рабочих встреч и консультаций представителей сторон в целях повышения эффективности сотрудничества по борьбе с организованной и транснациональной преступностью, в том числе с коррупционными преступлениями и незаконным перемещением преступных активов за рубеж, посредством обмена опытом расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - сказал Бастрыкин.

Кроме того, ведомство продолжает взаимодействие с азербайджанскими коллегами в рамках программы сотрудничества между Следственным комитетом России и Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики на 2024-2026 годы, подписанной по итогам рабочих встреч.

Полный текст интервью выйдет на сайте www.interfax.ru в понедельник, 16 февраля в 10:00 по Москве.

СКР Александр Бастрыкин
