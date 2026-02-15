Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Украинские войска несут значительные потери, при этом российская армия превосходит ВСУ по дронам, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить", - сказал Герасимов на совещании в группировке "Центр".

По его словам, в условиях снижения укомплектованности боевых батальонов Украина делает основную ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количества ударных дронов.

"При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их (беспилотники) в среднем в два раза больше, чем противник", - заявил Герасимов.

Он также отметил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.

Кадры совещания в воскресенье распространило Минобороны РФ.